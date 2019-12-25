Власти Петербурга рассказали, кто первым может лишиться работы из-за коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, кто первым может лишиться работы из-за коронавируса. Об этом рассказал глава Комитета по труду и занятости населения в Петербурге Дмитрий Чернейко.
По словам Чернейко, в большей степени каронавирус коснется сферы туризма, развлечения, гостиничного бизнеса и общественного питания.
"Здесь очень дифференцированная картина, нелинейная, пока масштаб воздействия до конца не понятен",
—сказано в сообщении.
В настоящее время, в Северной столице обновляют горячую линию и запускают консультации, чтобы помочь петербуржцам найти работу.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам расписали симптомы коронавируса по дням.
Фото:pixabay
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