Власти Петербурга рассказали, кто первым может лишиться работы из-за коронавируса

В комитете намерены обновить горячую линию и запустить консультации, чтобы помочь петербуржцам занять открывающиеся рабочие места.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, кто первым может лишиться работы из-за коронавируса. Об этом рассказал глава Комитета по труду и занятости населения в Петербурге Дмитрий Чернейко.

По словам Чернейко, в большей степени каронавирус коснется сферы туризма, развлечения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

"Здесь очень дифференцированная картина, нелинейная, пока масштаб воздействия до конца не понятен", —сказано в сообщении.

В настоящее время, в Северной столице обновляют горячую линию и запускают консультации, чтобы помочь петербуржцам найти работу.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам расписали симптомы коронавируса по дням.

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