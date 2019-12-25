Власти Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122"

Номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер же "122" – Единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года.

В понедельник, 28 июня, в комитете по информатизации и связи Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122".

Так, номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер предназначен для экстренных сообщений. К примеру, если человеку необходима немедленная медицинская помощь, то он может позвонить по номеру "112" для вызова скорой помощи.

Номер же "122" – Единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года. По данному номеру петербуржцы смогут получить информацию касательно COVID-19, вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, а также проконсультироваться по вопросам МФЦ.

Самыми популярными темами для обращения горожан в службу "122" являются вызов врача на дом, запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции и запись на прием к врачу, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тыс. человек.

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