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Власти Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122"
Сегодня, 18:26
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Власти Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122"

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Номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер же "122" – Единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года.

В понедельник, 28 июня, в комитете по информатизации и связи Петербурга объяснили, чем различаются службы "112" и "122". 

Так, номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер предназначен для экстренных сообщений. К примеру, если человеку необходима немедленная медицинская помощь, то он может позвонить по номеру "112" для вызова скорой помощи. 

Номер же "122" – Единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года. По данному номеру петербуржцы смогут получить информацию касательно COVID-19, вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, а также проконсультироваться по вопросам МФЦ. 

Самыми популярными темами для обращения горожан в службу "122" являются вызов врача на дом, запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции и запись на прием к врачу,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

Теги: 112, 122, службы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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