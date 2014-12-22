Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112

Правительство интегрирует информацию для реагирования на вызовы по единому номеру.

Российское федеральное правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров через социальные сети. Известно, что премьер-минстр подписал постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "ГосТех", в информационное пространство региональных систем.

Такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. пресс-служба кабмина РФ

Сведения будут направляться для улучшения работы с экстренными вызовами в различные федеральные и региональные органы власти, включая ГУ МЧС, правоохранительные органы и Минздрав.

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Фото: Piter.tv