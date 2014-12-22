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Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112
Сегодня, 9:37
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Кабмин усовершенствует работу системы вызова экстренных служб по номеру 112

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Правительство интегрирует информацию для реагирования на вызовы по единому номеру.

Российское федеральное правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров через социальные сети. Известно, что премьер-минстр подписал постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "ГосТех", в информационное пространство региональных систем.

Такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру.

пресс-служба кабмина РФ

Сведения будут направляться для улучшения работы с экстренными вызовами в различные федеральные и региональные органы власти, включая ГУ МЧС, правоохранительные органы и Минздрав.

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Фото: Piter.tv

Теги: 112, кабмин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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