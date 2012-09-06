Многие петербуржцы оказались против привязки семейной ипотеки к прописке

Мужчины поддерживают реформу чаще женщин.

В правительстве РФ обсуждают реформу, которая может ограничить выдачу льготной семейной ипотеки: с 2026 года займы под 6% для покупки квартир в новостройках планируют предоставлять только по месту официальной регистрации заемщика. При принятии такой поправки, семьи больше не смогут оформить льготную ипотеку для переезда в другой регион.

Отношение петербуржцев к этой инициативе неоднозначное, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Согласно опросам, 24% поддерживают идею, соглашаясь с принципом "Где родился – там и пригодился". Но каждый второй респондент выступает против, объясняя это планами на переезд: "Хотели обосноваться там, где комфортный климат".

Мужчины поддерживают реформу чаще женщин (29% против 19% соответственно). Наибольшая доля сторонников инициативы среди людей от 35 до 45 лет (28%).

Федеральное правительство потратит из государственного бюджета более одного триллиона рублей на финансирование семейной ипотеки в 2025 году.

Фото: unsplash (Tierra Mallorca)