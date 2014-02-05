Снегопад накрыл Петербург и вывел коммунальные службы на масштабную уборку

Петербург очищают после сильных осадков.

В Санкт-Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы после обильного снегопада, который, по прогнозам синоптиков, принесет городу до 8 сантиметров осадков.

Коммунальные бригады с утра приступили к расчистке дорожной сети и пешеходных пространств. По данным городских служб, на улицах работает 810 единиц техники, а также 1 071 сотрудник ручной уборки. Для наведения порядка во дворах и внутриквартальных территориях задействованы 3 615 дворников, которые очищают подходы к подъездам, проходы между домами и зоны вокруг парковок.

В городе продолжает действовать "желтый уровень" погодной опасности, объявленный из-за снегопада и гололедицы. Ограничение будет актуально до 19:00, так как осадки сохраняются, а дорожная обстановка остается сложной.

Фото: Pxhere