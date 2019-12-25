Петербургские власти дали возможность арендных каникул большему числу предприятий

Получить такие каникулы теперь смогут также сферы отдыха и развлечений, стоматология, розничная непродовольственная торговля.

Власти Петербурге расширили список предприятий, которые могут взять арендные каникулы в связи с распространением коронавируса. Соответствующие изменения внесли в приказ комитета имущественных отношений 24 апреляю

Изменение позволит распространить облегчающую меру на всех арендаторов городской недвижимости, а кроме сфер гостиничных услуг, общепита и туризма возможность получить каникулы будут также у сфер отдыха и развлечений, стоматологии, розничной непродовольственной торговли и бытовых услуг, транспорта и культуры. Кроме того, отсрочка теперь будет распространяться на второй, третий кварталы и часть первого платежного периода с 13 марта. Как отметили в Смольном, с этого числа отсрочка предоставляется в стопроцентном размере платы по договору за соответствующий период. С момента снятия ограничительных мер отсрочку можно получить в объеме 50% вплоть до 1 октября. Пени и штрафы при этом не начисляются.

Также решено увеличить до двух лет период беспроцентной рассрочки на оплату отсроченных платежей. Оплатить их можно будет не позднее 1 января 2021 года.

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Фото: Piter.TV