Владельцы квартир пытаются удержать арендодателей.

Россиянам начали снижать стоимость аренды жилья. Об этом сообщили журналисты "Ленты.ру" со ссылкой на информацию от агентства "МИЭЛЬ-Аренда". По данным экспертов, в условиях распространения коронавируса в стране многие собственники квартир начали делать скидки и предлагать отсрочки платежей арендаторам.

Российские риэлторы рассказали, что в отдельных случаях снижение стоимости аренды жилья может достигать показателя в 50%. Владельцы помещений предлагают минимальную скидку в 10%.

Арендодатели нечасто предлагают скидку самостоятельно, но идут навстречу просьбам своих нанимателей прокомментировали в агентстве

Специалисты напомнили, что режим самоизоляции не является подходящим временем для поиска новых жильцов. Собственники квартир осознают, что для аренды помещений наступает тяжелый период, поэтому стараются избежать потери клиентов.

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