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Власти Петербурга раскритиковали закупку жилья для льготников "на задворках"
Сегодня, 13:06
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга раскритиковали закупку жилья для льготников "на задворках"

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В качестве решения проблемы Беглов предложил просить денег у федералов.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что власти Петербурга раскритиковали закупку жилья для льготников "на задворках". Об этом градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил на заседании правительства.

Беглов отметил, что наиболее незащищенным категориям необходимо предоставлять жилье в лучших районах Петербурга.

Мы покупаем самое дешевое жилье, непонятно где, на задворках. А тем не менее, это многодетные семьи, которые должны иметь инфраструктуру: когда дождутся детского садика, когда дождутся школу, когда дождутся поликлинику... 

Александр Беглов.

Градоначальник предложил решить соответствующую проблему, попросив денег из федерального бюджета. Он поручил вице-губернатору Николаю Линченко разобраться в соответствующем вопросе.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: александр беглов, власти петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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