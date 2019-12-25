В качестве решения проблемы Беглов предложил просить денег у федералов.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что власти Петербурга раскритиковали закупку жилья для льготников "на задворках". Об этом градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил на заседании правительства.

Беглов отметил, что наиболее незащищенным категориям необходимо предоставлять жилье в лучших районах Петербурга.

Мы покупаем самое дешевое жилье, непонятно где, на задворках. А тем не менее, это многодетные семьи, которые должны иметь инфраструктуру: когда дождутся детского садика, когда дождутся школу, когда дождутся поликлинику... Александр Беглов.

Градоначальник предложил решить соответствующую проблему, попросив денег из федерального бюджета. Он поручил вице-губернатору Николаю Линченко разобраться в соответствующем вопросе.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам в Петербурге.

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