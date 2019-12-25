Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам в Петербурге

Сейчас экскурсии проводят нелегально.

Проект "Открытый город" получит субсидию в 10 миллионов рублей. Выделение средств Санкт-Петербургскому городскому отделению Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" одобрил глава города Александр Беглов.

Самыми популярными предложениями в рамках проекта стали ТЭЦ фабрики "Красное знамя", особняк Кельха на улице Чайковского, особняк Бруснициных на Кожевенной линии

Также во время заседания правительства Петербурга Беглов поддержал предложение депутата Госдумы Евгения Марченко о проведении экскурсий по крышам. Губернатор поручил Сергею Макарову подготовить предложения. Для этого необходимо подумать, какие крыши можно открыть для посещения. На сегодняшний день экскурсии по крышам проводятся нелегально.

В июне в Петербурге задержали организатора прогулок по крышам.

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