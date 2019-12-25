В Петербурге задержали организатора прогулок по крышам

В воскресенье, 21 июня, стало известно, что полицейские Петербурга задержали организатора прогулок по крышам .Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Сотрудники полиции обратили внимание на объявление, которое увидели на пешеходном переходе.
Организатору позвонили, а затем доставили его в отдел. Выяснилось, что экскурсии проходят в домах на набережной Фонтанки. Клиентам также предлагали организовать свидание или фотосессию на крыше
Мужчину привлекли к административной ответственности за отсутствие лицензии. Помимо этого его обвиняют в загрязнении улиц трафаретной рекламой.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержан мужчина, который вымогал деньги в офисе.
Фото: Pixabay, vk.com / Пресс-служба ГУ МВД
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