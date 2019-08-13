В Петербурге задержан мужчина, который вымогал деньги в офисе

Он применял физическую силу к жертве.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 19 июня сотрудники полиции задержали вымогателя. Еще 26 мая в офисе по пр. Елизарова двое мужчин угрозами пытались заставить сотрудника фирмы отдать им 800 000 рублей.

Когда преступники не смогли получить желаемое, то отобрали у потерпевшего ключи от автомобиля Jeep стоимостью в один миллион рублей и скрылись. Один из подозреваемых задержан оперативниками. Иномарка возвращена законному владельцу.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают соучастников преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что дочь похитила у пожилого отца иномарку с улицы Маршала Новикова.

Фото: Piter.tv