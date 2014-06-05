В целях возмещения материального ущерба на денежные средства подельников по ходатайству следователя был наложен арест.

Семеро жителей Железногорска ожидают суда за серию вымогательств денег и присвоение автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Красноярскому краю.

По данным следствия, группа злоумышленников различными способами получала информацию о долговых обязательствах потерпевших перед третьими лицами. Сообщники назначали жертвам встречи и с применением физического насилия либо с угрозами вымогали у них денежные средства якобы за урегулирование конфликта. Сумма ущерба составила порядка полумиллиона рублей. Кроме того, обвиняемые аналогичным способом незаконно присвоили автомобиль Honda Accor.

В целях возмещения материального ущерба на денежные средства подельников по ходатайству следователя был наложен арест. Возбуждены уголовные дела. Все участники организованной группы ожидают приговора суда, находясь под стражей.

Ранее мы сообщали, что фигурант уголовного дела о разбойном нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу.

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