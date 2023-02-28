Угонщика задержал один из экипажей сотрудников ДПС.

Фигурант уголовного дела о разбойном нападении на таксиста в Новосибирске заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 16 декабря в Калининском районе. По данным следствия, 22-летний подозреваемый открыл дверь и сел за руль чужого незапертого автомобиля. В это время в салоне иномарки на пассажирском сиденье находился ее водитель, отдыхавший после частного извоза. Злоумышленник направил на таксиста предположительно травматический пистолет и заставил выйти из транспортного средства, после чего уехал в неизвестном направлении.

Угонщика задержал один из экипажей сотрудников ДПС. У него изъяли похожие на пистолет и патроны предметы, после чего доставили в отдел внутренних дел. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Уфе задержали подозреваемого в поджоге отделения почты.

Видео: УМВД по Новосибирской области