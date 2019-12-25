Власти Петербурга проиллюстрировали поправки в Конституцию

Обещают гарантированные пенсии, зарплаты не ниже МРОТ, запрет на двойное гражданство для чиновников и многое другое.

Во вторник, 10 марта, в соцсетях правительства города появились картинки, иллюстрирующие поправки в Коституцию. Некоторых горожан это повесилило.

СМИ и общественность привлекло одно из изображений, которое гласит: "Наше право на своей территории, как и в США, будет выше международных обязательств — никто не сможет навязать россиянам свои решения, например, принимать мигрантов". Забавно, какой именно иллюстрацией подкреплено высказывание против мигрантов. Можно подумать, что все мужчины с бородой и женщины платках, а также дети будут сажаться в грузовик и увозиться за колючую проволоку.

47news.ru попытался связаться со специалистом по номеру горячей линии и выяснил, что верифицированная страница правительства Петербурга в "Вконтакте" считаются якобы "фейк-порталом". Однако стоит отметить, что в некоторых других регионах, например, в Оренбургской области, и в Удмуртии, и в Крыму региональные власти прибегли к тем же иллюстрациям, но не упомянули в них мигрантов.

Правительство Ленобласти сообщило, что карточки прислали из администрации президента, потому толковать их самостоятельно никто не будет.

Ранее мы сообщали, что петербургский вирусолог дал совет, как не подцепить коронавирус в метро.

Фото: "Вконтакте" / "Правительство Санкт-Петербурга".