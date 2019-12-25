Победителем тендера стало ООО "Альтернатива".

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что Смольный приобретет 13 квартир для детей-сирот за 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Известно, что соответствующие квартиры будут находиться в многоквартирных домах со сроком ввода в 2020 году. Планируется, что передача квартир должна состояться в 2021 году.

Отмечается, что победителем тендера стало ООО "Альтернатива".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности.

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