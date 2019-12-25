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Петербуржцам предложили выбрать изображения и места для видеопроекций
Сегодня, 8:31
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам предложили выбрать изображения и места для видеопроекций

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Это могут быть как выдающиеся личности, так и утраченные архитектурные проекты и шедевры изобразительного искусства.

Власти Петербурга предложили горожанам выбрать изображения и места для размещения видеопроекций. Для этого достаточно отправить электронное письмо в Комитет  по градостроительству и архитектуре до 30 июня.

На брандмауэрах (глухих боковых фасадах) зданий в историческом центре Петербурга могут показать как портреты выдающихся личностей, так и утраченные архитектурные проекты, а также шедевры изобразительного искусства или современное искусство.

Специалисты проанализируют поступившие предложения и сопоставят их с техническими возможностями. Затем они сами дополнят список возможных тем и мест для проекций.

Сейчас программа насчитывает 15 возможных адресов. Размещение каждого изображения будут согласовывать с жителями домов.

Ранее мы писали, что Арбенина прыгнула в толпу со зрителями во время концерта на Дворцовой.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Чудо света"

Теги: видеопроекция, голосование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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