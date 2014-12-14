Власти Петербурга предложили барам пошаговую инструкцию для включения в белые списки

Владельцы баров смогут торговать алкоголем ночью после включения в реестр ресторанов.

Для включения в реестр заведения должны собрать пакет документов, пройти выездную проверку и соответствовать установленным критериям. Подать заявление можно в электронном виде на почту info@cipit.gov.spb.ru или лично по адресу: Новгородская улица, 20, литера А, помещение 2Н.

Необходимые документы включают заявление о включении объекта, копии документов, подтверждающих право на помещение (не требуются при наличии лицензии на розничную продажу алкоголя), копию штатного расписания, договор на охранные услуги с тревожной кнопкой и согласие на оценку соответствия объекта.

Документы проверяются до 15 рабочих дней, выездная проверка занимает один день. Общий срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней. Заявления с неполным пакетом документов остаются без рассмотрения, повторная подача возможна не раньше чем через 15 рабочих дней.

После включения заведение официально получает право торговать алкоголем в ночное время. Четырбок также отметил, что планируется составление перечня заведений, нарушающих правила работы в МКД, с последующими выездными проверками совместно с профильными ведомствами. Закон, запрещающий работу баров площадью менее 50 м2 в МКД, был скорректирован после сбора более 16 тыс. подписей петербургских активистов. При проверке будут учитываться только зоны для приёма пищи и досуга посетителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выросли продажи препаратов от алкоголизма — спрос увеличился на треть.