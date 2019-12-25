Власти Петербурга поздравили дачников с Днем садовода

На данный момент участок за городом есть в собственности у половины горожан.

В субботу, 29 августа, власти Петербурга напомнили горожанам о праздновании Дня садовода. Всех владельцев дачных участков поздравил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что во времена СССР первые коллективные хозяйства были созданы именно на территории Петербурга. Спустя много лет загородные дома появились у 50% процентов населения. Постоянное проживание на лоне природы на данный момент выбрали почти 200 тысяч человек.

Кроме того, недвижимость за пределами Петербурга позволила преодолеть непростой период самоизоляции еще с конца марта.

Город продолжит поддерживать дачников и в следующем году. В планах у петербургского правительства – ремонт 120 километров линий электропередач и возведение 12 модульных амбулаторий на территориях садоводств.

Ранее мы рассказали о том, что дачный сезон в Петербурге продлится до Нового года.

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