Это объясняется непростой эпидемиологической ситуацией и хорошим урожаем.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что дачный сезон в Петербурге продлится до Нового года. Об этом заявил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях.

Это объясняется непростой эпидемиологической ситуацией и хорошим урожаем. Предполагается, что дачники вернутся начнут возвращаться в город только к Новому году.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов распорядился в связи с этим предусмотреть продление некоторых программ по обеспечению комфортной жизни садоводов.

Ранее мы сообщали о том, что потери туристического рынка в Петербурге составили 90%.

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