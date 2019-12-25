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Смольный заявил, что в Петербурге нет всплеска домашнего насилия
Сегодня, 16:39
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IRINA_CHALKINA

Смольный заявил, что в Петербурге нет всплеска домашнего насилия

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На сегодняшний день количество жалоб сопоставимо с показателями прошлого года.

В среду, 14 мая, стало известно о том, что  в Петербурге нет всплеска домашнего насилия. Об этом заявила зампред городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Фридкова отмечает, что на сегодняшний день количество жалоб сопоставимо с показателями за 2019 год. Напомним, что в прошлом году за помощью обратились 114 женщин. При этом на полустационарной основе помощь оказали 187 петербурженкам.

В ведомстве заявили, что есть опасения касательно всплеска домашнего насилия после режима самоизоляции. Возрастание обращений связывают с тем, что женщины лично смогут посещать соответствующие ведомства. Отмечается, что все обращения отложены из-за ограничений во время пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что ударивший по голове полицейского мужчина пойдет под суд.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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