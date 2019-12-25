Петербург впервые занял четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что власти Петербурга подвели итоги работы прошлой недели. Об этом градоначальник Северной столицы сообщил на своей страничке во "ВКонтакте".

Беглов заявил, что в настоящий момент в Петербурге формируется круг стационаров, которые оперативно переделают под инфекционные клиники. Также завершается шестилетний долгострой больницы в Колпино, город договорился с "Почтой России" о создании "Почтового квартала" и подготовлена новая мера поддержки для организаций, работающих в сфере туризма, образования и культуры.

Также Петербург впервые поднялся на 4-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге увеличат число бюджетных мест для обучения медиков.

Фото:Piter.tv