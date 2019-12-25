По квоте Минздрава в вузах Петербурга предоставят 281 место для ординаторов и 401 место на программы специалитета.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в Петербурге увеличат число бюджетных мест для обучения медиков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По данным городской администрации, в 2020 году по квоте Минздрава в вузах Петербурга предоставят 281 место для ординаторов и 401 место на программы специалитета. Планируется принять около 3 тысяч студентов. Отмечается, что это на 20% , чем в прошлом году.

После завершения обучения "целевеки" обязаны отработать в медучреждениях Северной столицы три года.

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Фото:Piter.TV