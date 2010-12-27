Власти Петербурга подписали план совместной законопроектной работы

Церемония состоялась в Мариинском дворце

25 сентября председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор города Александр Беглов подписали Совместный план работы законодательной и исполнительной власти на 2019 и 2020 годы.

Подписание плана – давняя традиция города. Она помогает синхронизировать деятельность двух ветвей власти и реализацию общей стратегии развития города.

В планах властей – увеличение соцпомощи петербуржцам, укрепление обратной связи между властью и горожанами.

Ранее в Piter.tv писали про согласованные ЗакСом кандидатуры вице-губернаторов.

Фото: Piter.tv