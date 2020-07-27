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Власти Петербурга поддержат иностранных работодателей, оставшихся на рынке
Сегодня, 22:45
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Власти Петербурга поддержат иностранных работодателей, оставшихся на рынке

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Беглов добавил, что пока ситуация на рынке спокойная.

Стало известно, что в ближайшее время Смольный обсудит с иностранными работодателями их дальнейшие намерения. Об этом рассказал Александр Беглов. 

По словам Беглова, поддержат тех, кто готов остаться. Проведут переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложат расстаться цивилизованно. Он добавил, что пока ситуация на рынке спокойная.

Напомним, что в Петербурге около 17 тыс. зарегистрированных безработных и более 25 тыс. открытых вакансий. 

Ранее петербуржцы могут найти себе работу на Ярмарке вакансий. Она начнется 15 марта. Специалисты могут пройти собеседование в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакансии, иностранные работадатели, рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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