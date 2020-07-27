Власти Петербурга поддержат иностранных работодателей, оставшихся на рынке

Стало известно, что в ближайшее время Смольный обсудит с иностранными работодателями их дальнейшие намерения. Об этом рассказал Александр Беглов.
По словам Беглова, поддержат тех, кто готов остаться. Проведут переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложат расстаться цивилизованно. Он добавил, что пока ситуация на рынке спокойная.
Напомним, что в Петербурге около 17 тыс. зарегистрированных безработных и более 25 тыс. открытых вакансий.
Ранее петербуржцы могут найти себе работу на Ярмарке вакансий. Она начнется 15 марта. Специалисты могут пройти собеседование в онлайн-формате.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все