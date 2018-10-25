Петербуржцы могут найти себе работу на Ярмарке вакансий. Она начнется 15 марта

Специалисты могут пройти собеседование в онлайн-формате.

Уже завтра, 15 марта, в Петербурге пройдет общегородская Ярмарка вакансий. Ее участниками станут более 70 работодателей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

Мероприятие будет идти два дня на онлайн-площадке. В виртуальных кабинетах пройдут 15-минутные групповые или 10-минутные индивидуальные онлайн-собеседования работодателей с соискателям.

В Смольном перечислили некоторые компании, которые будут представлены на ярмарке: "Горэлектротранс", "Теремок – Русские блины", "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод". Предприятия ищут экономистов, инженеров, программистов, менеджеров, в том числе проектных. Найти расписание собеседований можно на сайте.

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