Эксперт рассказала о самых востребованных профессиях в Петербурге

Вторую строчку занимают вакансии IT-сферы – более 6 400 новых вакансий или 14%. Тройку закрывает область строительства, недвижимости и эксплуатации - 8 % или более 3 700 новых вакансий.

Стало известно, что на 11 марта появилось более 7400 новых вакансий или порядка 16 % предложений о работе от всего объема в отрасли розничной торговли. Об этом сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова в беседе с "Невскими новостями".

Вторую строчку занимают вакансии IT-сферы – более 6 400 новых вакансий или 14%. Тройку закрывает область строительства, недвижимости и эксплуатации - 8 % или более 3 700 новых вакансий.

Отметим, что меньше всего предложений в отрасли "Искусство и культура", "Общественная деятельность и НКО", а также сельское хозяйство и добывающая отрасль.

Более всего петербуржцы искали работу менеджером по продажам и менеджером по работе с клиентами (8 % от общего числа резюме). На втором месте по востребованности среди горожан оказалась профессия администратора (более 5 %), а на третьем — профессии программиста и разработчика (4 %). Помимо этого, активны менеджеры по закупкам, тендерам и бухгалтеры.

Ранее в Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы по стране. Также в лидеры попали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Москва.

Фото: pexels

