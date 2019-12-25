В Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы по стране

Также в лидеры попали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Москва.

Названы города России, в который зафиксирован самый низкий уровень безработицы. По данным за четвертый квартал 2021 года, меньше всего безработных в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Уровень безработицы в Северной столицы составляет 1,5%. Также в лидерах оказались Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Москва. В антирейтинге – Ингушетия и другие республики Северного Кавказа.

В среднем уровень безработицы снизился во всех регионах России до 4,3%. Это на 1,8% ниже, чем годом ранее.

Ранее Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни.

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