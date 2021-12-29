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Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни
Сегодня, 9:03
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Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни

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Первое и третье место удерживают Москва и Московская область.

В понедельник, 14 февраля, РИА Новости опубликовал результаты исследования и рейтинг регионов по качеству жизни: первое место занимает Москва, второе – Петербург, третье – Московская область. То же распределение мест было и в 2020 году.

Кроме того, тройка лидеров смогла набрать 81,352, 80,241 и 75,858 балла соответственно с позапрошлого года, а за год количество набранных очков снизилось незначительно.

Последнее 85 место снова заняла республика Тыва, хотя регион смог набрать 1, 599 балла с 2020 года. 

Специалисты, составляя рейтинг, опирались на уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, демографическую ситуацию и другие критерии.

Фото: Pexels

Теги: качество жизни в регионе, петербург, рейтинг российских регионов по качеству жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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