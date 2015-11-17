В этом году Ленобласть заняла второе место в рейтинге туристических регионов

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край.

Ленинградскую область посетили в этом году 13 млн человек. Область заняла второе место в рейтинге туристических регионов. Об этом рассказали 25 ноября в Росстате.

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край. В 2022 году его посетили 16,3 миллиона человек. Ленинградская область с показателем в 13,6 миллионов туристов завоевала "серебро". Третья строчка - у Московской области, в которой побывали 13,4 миллиона человек. В десятку самых популярных регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Тюменская, Свердловская и Самарская области.

Фото: Piter.tv