Этап модернизации библиотек рассчитан на три года, который обойдется в более 1 млрд. рублей.

Власти Петербурга планируют усовершенствовать библиотеки. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, администрация города планирует обновить компьютерное и серверное оборудование в библиотеках, проработать вопрос об интеграции библиотек с информационными системами города, в том числе с "Единой картой петербуржца". Также в планах разработать специальное приложение "Петербургская библиотека", которое позволит в любое время записаться в библиотеку или найти необходимую литературу.

На сегодня в Петербурге работает 198 государственных общедоступных библиотек. Однако власти города намерены создать ещё 16.

Ранее мы писали, что рукопись письма Петра I выставили на аукцион в Петербурге.

Фото: Piter.tv