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Власти Петербурга планируют усовершенствовать библиотеки
Сегодня, 19:32
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Власти Петербурга планируют усовершенствовать библиотеки

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Этап модернизации библиотек рассчитан на три года, который обойдется в более 1 млрд. рублей. 

Власти Петербурга планируют усовершенствовать библиотеки. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, администрация города планирует обновить компьютерное и серверное оборудование в библиотеках, проработать вопрос об интеграции библиотек с информационными системами города, в том числе с "Единой картой петербуржца". Также в планах разработать специальное приложение "Петербургская библиотека", которое позволит в любое время записаться в библиотеку или найти необходимую литературу. 

На сегодня в Петербурге работает 198 государственных общедоступных библиотек. Однако власти города намерены создать ещё 16.

Ранее мы писали, что рукопись письма Петра I выставили на аукцион в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: библиотеки, модернизация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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