Власти Петербурга планируют открыть 64 пункта вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация начнется тогда, когда в город поступит большая партия вакцины.

Власти Петербурга планируют открыть 64 пункта для вакцинации жителей от COVID-19. 14 из них уже готовы к работе, сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.

На данный момент в Северную столицу поступило более 2 тыс. доз вакцины "Спутник V", которая была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. К 25 декабря ожидается поступление новой партии вакцины. И только когда можно будет говорить о массовой вакцинации, ранее говорил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. К январю, по словам губернатора Александра Беглова, в город должно поступить до полумиллиона вакцин.

В первую очередь прививку будут делать тем, кто находится в группе риска – медикам, учителям, социальным работникам.

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