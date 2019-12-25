Петербург в январе получит до полумиллиона доз вакцины против коронавируса

В первую очередь прививку будут делать тем, кто находится в группе риска – это медики, учителя, социальные работники и другие.

В Петербург к концу декабря или после Нового года начнут поступать крупные партии вакцины против коронавируса. К январю в город должно поступить до полумиллиона вакцин. Об этом рассказал глава города Александр Беглов в эфире "Губернаторского часа" на "Радио Россия".

В первую очередь прививку будут делать тем, кто находится в группе риска – это медики, учителя, социальные работники и другие. На данный момент в Петербурге работают два пункта вакцинации, позже откроются еще семь.

Беглов отметил, что на втором этапе в городе развернут 50 пунктов вакцинации. Ближе к Новому году в Северную столицу привезут от 50 тысяч доз вакцины, после – до 500 тысяч.

Также Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге.

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