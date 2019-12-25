Власти Петербурга пересмотрят ограничения для кафе в случае улучшения ситуации с коронавирусом

Полностью рестораны города будут закрыты с 30 декабря по 3 января.

Власти Северной столицы заявили, что в случае снижения динамики заражений COVID-19, новогодние ограничения могут пересмотреть. Об этом заявил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного Александр Ситов.

Конечно, все диктует эпидемическая ситуация – она ухудшилась. Мы вынуждены были принять это решение Александр Ситов.

Напомним, что полностью рестораны будут закрыты с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря 2020 года и с 4 по 10 января заведения должны будут закрываться в 19:00, работу они смогут начинать в 6:00.

Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники.

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