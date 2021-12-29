Норвегия с 12 февраля снимает большинство антиковидных ограничений

Йонас Гар Стёре объяснил, что ковид стал не настолько смертельным препятствием, как был раньше.

Норвегия с 12 февраля снимает большинство санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции по стране. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава местного правительства Йонас Гар Стёре.

Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции. Йонас Гар Стёре, глава правительства Норвегии

Чиновник полагает, что пандемия ковида больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения. Он напомнил, что инфицирование "омикрон"-штаммом вызывает у пациентов более мягкое и легкое течение болезни. Также отмена антиковидных мер связана с хорошим уровнем вакцинации граждан.

Кабинет министров отменяет требование о регистрации въезда в страну. Для посещения архипелага Шпицберген остается требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Территория в настоящее время закрыта для полетов иностранных чартеров.

Почти на 20% упала посещаемость ТЦ в Петербурге из-за ограничений.

Фото и видео: regjeringen.no