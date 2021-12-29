Почти на 20% упала посещаемость ТЦ в Петербурге из-за ограничений

На 15-18% сократилось число посетителей в торговых центрах Петербурга. Сильнее всего это сказалось на заведениях общепита и магазинов детских товаров. Об этом сообщает "РБК Петербург".
Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал о резком падении трафика в ТЦ. Директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (собственник ТК "Невский Центр") Екатерина Трушлякова связала падение с невозможностью посещать комплексы всей семьей.
Напомним, вице-губернатор Ирина Потехина упомянула и "другие ограничения". Речь идет о запрете для несовершеннолетних на посещение мест общественного питания, культурных и спортивных учреждений. Их, похоже, тоже снимут.
Ранее мы писали, что дистанционное обучение для старшеклассников отменят в Петербурге после 13 февраля. Петербург отдает предпочтение очному образованию.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все