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Власти Петербурга передали бойцам батальона "Аврора" дополнительное снаряжение
Сегодня, 12:25
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Власти Петербурга передали бойцам батальона "Аврора" дополнительное снаряжение

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Градоначальник рассказал военным, что город делает всё возможное для поддержки их семей.

Глава Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа побывали в расположении танкового батальона "Аврора". Они передали российским бойцам дополнительное снаряжение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Военнослужащие получили автомобили УАЗ в полной комплектации, а также лекарства и инструменты. Всё закупили на средства благотворительного фонда "Победа". 

Градоначальник рассказал военным, что город делает всё возможное для поддержки их семей. Дети мобилизованных могут бесплатно ходить в детский, им предоставлено льготное питание в образовательных учреждениях. Кроме того, школьники получат льготные путевки в детские лагеря отдыха. Для них действует  бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

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Фото: Pxhere

Теги: батальон аврора, беглов, бельский, дополнительное снаряжение, смольный, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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