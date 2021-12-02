Власти Петербурга передали бойцам батальона "Аврора" дополнительное снаряжение

Градоначальник рассказал военным, что город делает всё возможное для поддержки их семей.

Глава Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа побывали в расположении танкового батальона "Аврора". Они передали российским бойцам дополнительное снаряжение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Военнослужащие получили автомобили УАЗ в полной комплектации, а также лекарства и инструменты. Всё закупили на средства благотворительного фонда "Победа".

Градоначальник рассказал военным, что город делает всё возможное для поддержки их семей. Дети мобилизованных могут бесплатно ходить в детский, им предоставлено льготное питание в образовательных учреждениях. Кроме того, школьники получат льготные путевки в детские лагеря отдыха. Для них действует бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

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