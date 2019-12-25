В школьные учебники истории могут добавить раздел о героях спецоперации на Украине

В школьных учебниках истории может появиться раздел о героях специальной военной операции на Украине. С таким предложением выступило Российское военно-историческое общество. Об этом сообщили в ТАСС.
В пособиях под редакцией Владимира Мединского эксперты предлагают объяснить детям причины проведения СВО.
Уже в обновлённой линейке школьных учебников по отечественной истории для 11-го класса в разделе, посвящённом новейшим событиям, планируется описать причины СВО. Учебники будут дополнены пособием для школьной программы и, возможно, для внеклассного чтения.
Директор РВИО Михаил Мягков
Учащимся планируют рассказать о подвигах российских военных. Так, в книгу войдет история Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.
Ранее на Piter.tv: Милонов опубликовал ролик, где он танцует с автоматом.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все