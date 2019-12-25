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В школьные учебники истории могут добавить раздел о героях спецоперации на Украине
Сегодня, 18:36
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В школьные учебники истории могут добавить раздел о героях спецоперации на Украине

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В пособиях под редакцией Владимира Мединского эксперты предлагают объяснить детям причины проведения СВО.

В школьных учебниках истории может появиться раздел  о героях специальной военной операции на Украине. С таким предложением выступило Российское военно-историческое общество. Об этом сообщили в ТАСС.

В пособиях под редакцией Владимира Мединского эксперты предлагают объяснить детям причины проведения СВО.

Уже в обновлённой линейке школьных учебников по отечественной истории для 11-го класса в разделе, посвящённом новейшим событиям, планируется описать причины СВО. Учебники будут дополнены пособием для школьной программы и, возможно, для внеклассного чтения.

Директор РВИО Михаил Мягков

Учащимся планируют рассказать о подвигах российских военных. Так, в книгу войдет история  Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

Ранее на Piter.tv:  Милонов опубликовал ролик, где он танцует с автоматом.

Фото: Pxhere

Теги: дети, образование, патриотизм, сво, спецоперация на украине, учеба, учебники истории, школа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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