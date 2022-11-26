Милонов опубликовал ролик, где он танцует с автоматом

Политик рассказал, что уехал на Донбасс.

Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором он танцует с автоматом Калашникова. Как рассказал политик, так он хотел рассказать общественности, что отправился на Донбасс.

Домашние диванные знатоки всего на свете "потеряли" меня. Ребят, я на Донбассе в зоне СВО, а вы где? Виталий Милонов, депутат Госдумы

Комментаторы поддержали депутата и пожелали ему удачи. Они выразили благодарность политику.

Спасибо за службу! Люди Вам благодарны. Сергей Метелев

Мы следим за Вашими репортажами. Татьяна Титкова

Однако некоторые пользователи не оценили видео. Они попросили Милонова не позорить страну и заняться делом.

Ранее на Piter.tv: из украинского плена благодаря переговорам вернулись девять российских военнослужащих.

Видео: ВКонтакте / Виталий Милонов