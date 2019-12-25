Власти Петербурга ожидают рост годовых доходов до 1 трлн рублей

С начала года в казну поступило более 800 млрд рублей.

В Смольном ждут, что объем доходов бюджета Петербурга в этом году составит не менее 1 трлн рублей. Об этом заявил губернатор Петербурга, пишет пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, налоговые поступления растут по всем основным отраслям, доходы казны продолжают увеличиваться, с начала года в неё поступило более 800 млрд рублей. В прошлом году доходная часть бюджета города составила 843 млрд рублей, а в план было заложено 803 млрд. По сравнению с 2020-м, прошлогодние доходы выросли на 28%.

Ранее плата за коммунальные услуги в 2023 году может вырасти на 7,8%. В Смольном отмечают, что это ниже фактического уровня инфляции.

Фото: Piter.tv

