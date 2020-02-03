Плата за коммунальные услуги в 2023 году может вырасти на 7,8%

В Смольном отмечают, что это ниже фактического уровня инфляции.

В Петербурге стартовали "нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2023 и плановый 2024-2025 период. Перед депутатами ЗакСа выступил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

В своем выступлении Коптин отметил, что в 2022 году уровень инфляции составляет 13,81%, а в следующем году прогнозируется 9%. С 1 июля 2023 года плата за ЖКУ по сравнению с декабрем 2022 года вырастет следующим образом: на отопление и горячее водоснабжение — 8%, холодное водоснабжение и водоотведение — 7%, электроснабжение — 9%, газоснабжение природным газом — 3,3%, на обращение с ТКО — 5,8%.

Окончательно тарифы будут установлены в конце 2022 года.

Кроме того, идет работа по разработке тарифов на пассажирские перевозки. Предложения от перевозчиков принимаются до 15 октября.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что стартовало строительство крупных мусорных заводов в рамках мусорной реформы.

Фото: Piter.tv