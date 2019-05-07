Стартовало строительство крупных мусорных заводов в рамках мусорной реформы

Первым из них стал бывший завод "МПБО-2".

АО "Невский экологический оператор" начал строительство мусороперерабатывающего завода КПО "Волхонка". Он появится на базе бывшего завода "МПБО-2" на Волхонском шоссе. Об этом пишет "РБК Петербург".

В январе 2022 года "НЭО" получил права на приобретение имущественного комплекса ГУП "Завод по механизированной переработке бытовых отходов". Речь идет о 23 объектах по адресу Волхонское шоссе, 116Б. В планах ликвидировать несанкционированную свалку и перезапустить и модернизировать завод. Работы будут осуществлять поэтапно. На первом этапе мощность ТКО составит 15% от общего объема.

Также полигоны появятся: в поселке Первомайское (Выборгский район ЛО), в Дубровке (Всеволожский район), Кингисеппском районе, Левашово.

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