Мусорный завод намерены построить на Горском шоссе

Чиновники Петербурга предоставили "Невскому экологическому оператору" (НЭО), который является единым мусорным оператором города, территорию площадью 22 гектара для возведения комплекса по утилизации отходов "Новоселки". О данном факте сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на информацию от городского Комитета имущественных отношений.
Предполагается, что будущий завод по переработке отходов будет находиться в посёлке Левашово на Горском шоссе. Участок будет передан НЭО в аренду в течение ближайшего месяца. В соответствии с инвестиционной программой оператора, завершение строительных работ запланировано на конец третьего квартала 2025 года.
Арендная плата за участок на период строительства составит 288 млн рублей. Ранее стоимость проекта оценивалась в 4,39 млрд рублей, но, по мнению специалистов, инвестиции в строительство комплекса могут достичь шести млрд рублей с учётом увеличения сроков реализации.
Ранее мы сообщили о том, что комплексы по переработке отходов "Кингисепп" и "Рахья" планируют запустить в мае.
Фото: Pxhere
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