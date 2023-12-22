Комплексы по переработке отходов "Кингисепп" и "Рахья" планируют запустить в мае

Общая сумма инвестиций в проекты составит около 6 млрд рублей.

Комплекс по переработке отходов "Рахья" во Всеволожском районе планируется открыть в IV квартале 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор оператора Антон Бучнев в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад".

РУководитель отметил, что работы по подготовке проектной документации по КПО "Рахья" успешно завершены, получено положительное заключение. В декабре 2023 года были поданы документы на государственную экологическую, заключение по которой выдадут через 2-3 месяца, затем проекты планируется передать на главгосэкспертизу, которая займет еще 3 месяца.

Общая сумма инвестиций в проекты составит около 6 млрд рублей, при этом 80-90% финансирования обеспечит ППК "Российский экологический оператор" с помощью выпуска "зелёных" облигаций.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году НЭО запустит завод по переработке пластика на территории Петербурга.

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