В 2025 году НЭО запустит завод по переработке пластика на территории Петербурга

Предполагается, что предприятие будет расположено на территории КПО Волхонка на Волхонском шоссе.

В III квартале 2025 года планируется провести запуск завода по переработке пластика на Волхонском шоссе. Об этом заявила гендиректор НЭО Екатерина Горшкова в ходе пресс-конференции ТАСС.

Горшкова уточнила, что проект совместными усилиями воплотят АО "Невский Экологический Оператор" (НЭО) и крупнейший городской перевозчик отходов АО "Автопарк №1 Спецтранс".

Предполагается, что предприятие будет расположено на территории КПО Волхонка на Волхонском шоссе: его первую очередь недавно ввели в эксплуатацию.

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