На "Волхонке" в почву из переработанного мусора посадили семена деревьев

На комплексе по переработке отходов "Волхонка" состоялось открытие экспериментальной площадки по посеву семян и посадке растений в грунт, полученный с помощью утилизации органических отходов. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Невский экологический оператор".
Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Александр Герман отметил, что это первый шаг к созданию исследовательского потенциала на объектах мусороперабатывающей инфраструктуры.
Гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова рассказала о том, что посадочный материал, полученный из посеянных сегодня семян, в будущем будет использоваться для создания дендропарков на комплексе по переработке отходов (КПО).
Новый игрок на мусорном рынке Санкт-Петербурга: "Первый Невский" займется переработкой пластмасс и отходов.
Фото: пресс-служба АО "Невский экологический оператор"
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