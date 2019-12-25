На "Волхонке" в почву из переработанного мусора посадили семена деревьев

Открытие экспериментальной площадки на КПО «Волхонка» - это первый шаг в реализации большого пилотного проекта Невского экологического оператора по созданию дендропарков на территориях будущих КПО.

На комплексе по переработке отходов "Волхонка" состоялось открытие экспериментальной площадки по посеву семян и посадке растений в грунт, полученный с помощью утилизации органических отходов. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Невский экологический оператор".

Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Александр Герман отметил, что это первый шаг к созданию исследовательского потенциала на объектах мусороперабатывающей инфраструктуры.

Гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова рассказала о том, что посадочный материал, полученный из посеянных сегодня семян, в будущем будет использоваться для создания дендропарков на комплексе по переработке отходов (КПО).

Новый игрок на мусорном рынке Санкт-Петербурга: "Первый Невский" займется переработкой пластмасс и отходов.

Фото: пресс-служба АО "Невский экологический оператор"