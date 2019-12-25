Новый игрок на мусорном рынке Санкт-Петербурга: "Первый Невский" займется переработкой пластмасс и отходов

Недавно зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Первый Невский" стало новым участником мусорного рынка в Санкт-Петербурге.

Согласно данным аналитической системы СБИС, компания, основанная 28 июля 2023 года с уставным капиталом в размере двух миллионов рублей, планирует заниматься обработкой отходов и лома пластмасс.

Особый интерес вызывает факт, что ООО "Первый Невский" было создано при участии двух крупных компаний – Акционерного общества "Невский экологический оператор" и Акционерного общества "Автопарк №1 Спецтранс". Оба учредителя внесли средства в равных долях, что свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии компании.

Интересно отметить, что есть предположения, будто ООО "Первый Невский" может стать будущим оператором комплекса по переработке отходов, известного как КПО "Волхонка". Подтверждением этому служит тот факт, что юридический адрес ООО "Первый Невский" полностью совпадает с местоположением данного комплекса.

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