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Власти Петербурга отказались открывать парки и скверы
Сегодня, 11:53
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Власти Петербурга отказались открывать парки и скверы

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 В городе до 31 мая запрещено проведение публичных мероприятий и посещение гражданами парков, садов, скверов.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что власти Петербурга отказались открывать парки и скверы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что парки и скверы планируется на третьем этапе и при соблюдении условий социального дистанцирования. 

Напомним, что соответствующие ограничения связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Парки Северной столицы закрыты с 28 марта. Соответствующие меры принято продлить до 31 мая. 

Ранее мы сообщали о том, что членам правительства города запретят совмещать должности.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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