В городе до 31 мая запрещено проведение публичных мероприятий и посещение гражданами парков, садов, скверов.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что власти Петербурга отказались открывать парки и скверы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что парки и скверы планируется на третьем этапе и при соблюдении условий социального дистанцирования.

Напомним, что соответствующие ограничения связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Парки Северной столицы закрыты с 28 марта. Соответствующие меры принято продлить до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что членам правительства города запретят совмещать должности.

Фото:Piter.TV