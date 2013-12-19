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Власти Петербурга отказались называть улицу в честь Жириновского
Сегодня, 17:34
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Власти Петербурга отказались называть улицу в честь Жириновского

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Изначально предлагали переименовать улицу Маркина. Но Топонимическая комиссия отказалась.

В четверг, 4 августа, стало известно, что Топонимическая комиссия Петербурга отказалась от инициативы партии ЛДПР переименовать улицу Маркина в честь бывшего лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на члена комиссии Алексея Ерофеева. 

Инициатива не нашла одобрения, поскольку жизнь политика Жириновского практически никак не связана с Петербургом. К тому же, после его смерти прошло мало времени. 

По словам Ерофеева, Жириновский не жил в этом городе, не родился и не работал, с Петербургом связана только его политическая деятельность.

Ранее мы писали, что cквер в Петербурге назвали в честь звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова и погибшего главы МЧС Зиничева.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский 

Теги: переименование улицы, петербург, топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей,

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