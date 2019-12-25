В Смольном не собираются увольнять учителей для сокращения дефицита бюджета города

СМИ, которые распространяют обратную информацию, вводят читателей в заблуждение.

В Смольном опровергли появившуюся информацию о том, что врио главы комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян предложила вице-губернатору Ирине Потехиной уволить часть учителей, чтобы сократить дефицит бюджета.

В пресс-службе предупредили, что документ, распространяемый в Сети, является сфабрикованным. Кроме того, Асланян уже три недели находится на больничном и писать никаких писем не могла. Тема сокращения педагогов в правительстве никогда не обсуждалась. Более того, в 2021 году из бюджета на образование планируют выделить на 7% больше, чем ранее.

Накануне Ирина Потехина запустила очередной опрос на своей странице "ВКонтакте". Она спрашивает о том, в каком формате хотят обучаться школьники после каникул.

Фото: gov.spb.ru