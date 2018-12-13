Власти Петербурга официально отказались от постройки нового здания музея Достоевского

Сквер между домами № 5 и № 9 продолжит свое существование.

В понедельник, 6 мая, Смольный официально отказался от постройки нового здания музея Достоевского. Об этом сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский в Facebook.

Так, на запрос о соответствующей застройке в Кузнечном переулке, парламентарии Петербурга ответили отказом. Сквер между домами № 5 и № 9 продолжит свое существование.

Полтора года нашей общей борьбы – и результат достигнут. Я поздравляю жителей Центрального района, которые боролись за сохранение сквера, и которым я всеми силами помогал. Мы не отступали – и мы победили! пишет Вишневский

Напомним, что здание планировали построить к 250-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. Однако, против инициативы выступили горожане.

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